Toma e Florenzano in riunione con i sindaci della zona rossa: si parla anche di Vietri

Vertice nel pomeriggio di oggi tra i sindaci della zona rossa, il governatore del Molise Donato Toma e il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano. Molto probabile la proroga dello stato di “zona rossa” per i 28 centri già blindati dall’ordinanza del presidente della Regione. Ma per i termini di questa proroga nuovi aggiornamenti nelle prossime ore. Si è parlato anche del Vietri e del decreto di apertura dell’ospedale frentano firmato dal commissario Angelo Giustini. Questa firma arriva poche ore dopo la protesta di 19 primi cittadini del basso Molise che hanno diffidto l’Asrem. Tra l’altro all’incontro avrebbe dovuto prendere parte anche lo stesso commissario.

Con l’apertura del nosocomio di Larino si alleggerisce di fatto la pressione sul San Timoteo che torna alla sua ordinarietà.

Il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, insieme ai colleghi aveva chiesto questo incontro online con il governatore e i vertici Asrem per affrontare le problematiche legate alla drammatica situazione in basso Molise provocata dalla pandemia da Covid.

In esame la migliore soluzione anche per i 50 pazienti presenti nella RSA all’interno dell’ospedale frentano e la coesistenza con il reparto di Nefrologia.