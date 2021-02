Legacoop Molise, in aiuto delle fasce della popolazione più deboli

I ragazzi della Cooperativa di Comunità Rika di Montemitro, associata a Legacoop Molise, hanno organizzato in paese due iniziative per alcune fasce della popolazione, le più deboli per età, patologie o necessaria quarantena. Perchè anche operazioni semplici come l’acquisto di beni di prima necessità o l’adesione al piano vaccinale possono essere un problema. Anche perché prudenza vuole che queste persone restino in casa il più possibile. Proprio per fornire questo tipo di aiuti



La prima iniziativa, rivolta alle persone con più di 80 anni, mette in campo un aiuto concreto per la richiesta di vaccinazione anti Covid, una pratica che va effettuata on line e per la quale si può richiedere un aiuto proprio ai ragazzi di Rika, contattando il 340643167.

Il secondo servizio rivolto ai soggetti fragili, consiste nel ritiro e nella consegna a domicilio della spesa due giorni alla settimana (martedì e venerdì), chiamando il numero 3423535613.

Tutte e due le iniziative hanno un valore essenziale non solo nella risposta alle esigenze della comunità in questo periodo così difficile, ma anche nel rafforzare l’identità di una popolazione attraverso la solidarietà concreta e reciproca.