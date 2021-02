Isernia e dintorni, ladri in azione nelle proprietà di campagne disabitate

Diverse le segnalazioni di furti o tentati furti perpetrati nelle campagne adiacenti il capoluogo di provincia in casolari di campagna o abitazioni non utilizzate frequentemente dai proprietari.

I cittadini del posto riferiscono che strani individui tentano di entrare nelle proprietà private, soprattutto in vecchie case di campagna, portando via il più possibile, come veri e propri rigattieri.

I furti, per lo più, di scarso valore, riguardano oggetti antichi o addirittura attrezzi utilizzati in agricoltura, come già accaduto.

In alcuni casi, ad esempio, in località Brecelle ad Isernia, alcuni cittadini sono riusciti a far fuggire questi personaggi che tentavano l’ingresso in un casolare semi abbandonato ma comunque di proprietà.

Addirittura, in un caso, il titolare avrebbe addirittura “beccato” i ladri sul colpo che poi sono riusciti a fuggire , lasciando per strada la misera refurtiva. Diverse anche le segnalazioni alle forze dell’Ordine. Episodi strani che si stanno ripetendo con una certa frequenza, che destano preoccupazione tra gli abitanti delle contrade isernine.