Innovativo intervento all’aorta toracica al SS. Annunziata di Chieti eseguito dall’unità operativa diretta da Franco Fiore, chirurgo vascolare originario di Trivento. Un paziente di 73 anni, affetto da aneurisma in prossimità del cuore, causato da un’ulcera che aveva indebolito la parete cardiaca, non era nelle condizioni di poter essere sottoposto al tradizionale intervento cardiochirurgico, con il taglio del torace e la circolazione extracorporea, “dopo aver studiato il caso clinico nella sua complessità – ha fatto sapere il dottor Fiore – abbiamo optato per l’impianto di un’endoprotesi progettata su misura per il paziente, che potesse evitare la sternotomia e la sostituzione di tutto l’arco dell’aorta, previo bypass delle arterie del collo. Abbiamo posizionato l’endoprotesi attraverso un foro di pochi millimetri praticato all’altezza dell’inguine, senza incisioni chirurgiche”. All’intervento ha preso parte l’Aortic team del Dipartimento Cuore dell’Asl Lanciano Vasto. Un intervento che si pone all’avanguardia della chirurgia vascolare e che aprirà nuove strade e nuove frontiere scientifiche, in grado di superare patologie gravi e fin ora contraddistinte da una elevata mortalità. Il paziente 73enne dopo solo cinque giorni di degenza è stato dimesso. Complimenti al dottor Franco Fiore, direttore della Chirurgia vascolare ed endovascolare al SS. Annunziata di Chieti, per i suoi successi professionali, che si traducono in speranza di vita per tanti pazienti e sono motivo di orgoglio per l’intera comunità trignina.