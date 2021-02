Covid, altri 3 morti e 152 nuovi positivi. Record di pazienti in Terapia intensiva al Cardarelli, sono 14

Il tasso di positività sempre altissimo rispetto alla media nazionale, i postivi che aumentano, il Cardarelli che non ha più posti. L’emergenza covid in Molise vive le sue ore più drammatiche a causa del boom di contagi sulla costa. Nel bollettino di oggi tre nuove vittime, tre pazienti che erano ricoverati in malattie infettive: un 91enne di Campomarino, una 81enne di Castropignano e una 71enne di San Martino in Pensilis. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 1128, i nuovi positivi sono 152, il tasso di positività dunque risale ancora ed è al 13,4 per cento mentre quello nazionale è al 4,1. Per quanto riguarda i casi nei comuni spicca sempre Termoli con 40 nuovi positivi, poi Campobasso con 20. Da segnalare anche 8 casi a Campodipietra e Santa Croce di Magliano e 7 casi a Larino e Portocannone. I guariti invece sono 80. Per quanto riguarda i ricoveri sono 7 i pazienti arrivati al Cardarelli dove complessivamente ci sono ora 81 malati, di questi 14 in terapia intensiva, mai un numero cosi alto. Intanto si avvicina il nuovo monitoraggio settimanale sulle regioni. Venerdì sarà reso noto l’indice rt aggiornato e verranno decisi i cambiamenti di colore. Il Molise è tra le sei regioni che al momento rischiano di passare da giallo a arancione. Ma su questo saranno determinanti i nuovi dati.