Agnone, Consulenze, aliquote Irpef e Imu, convocato consiglio comunale per sabato

In programma sabato 20 febbraio alle ore 15 il Consiglio Comunale di Agnone, in Palazzo San Francesco. Dodici gli argomenti all’ordine del giorno con la lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti; la determinazione dell’aliquota addizionale comunale Irpef per l’anno 2021 e dell’aliquota della nuova Imu. Quindi l’approvazione del programma degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza. In agenda anche la verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, attività produttive e terziarie da cedere in diritto di proprietà o di superficie; la ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare; l’approvazione del bilancio consolidato anno 2019. Dopodiché in discussione l’esercizio di non predisporre il bilancio consolidato per l’anno 2021; la gestione associata delle funzioni di “coordinatore d’ambito” con le determinazioni e l’approvazione dello schema di convenzione. Infine l’accordo di programma – Piano Sociale di Zona 2020-2022 e la richiesta di un cittadino relativa alla contestazione costruzione muro di contenimento retrostante fabbricato ex scuola media “D’Agnillo” per realizzazione via di fuga su Via Pietro Micca. Chiuderanno le interrogazioni.