Venerdì al via la vaccinazione degli ultra 80enni. Arrivate più di 9mila prenotazioni

La data che gli anziani aspettavano finalmente c’è: la vaccinazione degli ultra 80enni in Molise comincerà venerdì prossimo 19 febbraio. Resta da sciogliere solo qualche dubbio per dare ufficialità a questa data, ma ormai ci siamo. Si comincia in 8 strutture, sono gli ospedali della regione e alcune case della salute. Nelle prossime ore dunque chi si è prenotato comincerà a ricevere la convocazione. A proposito di prenotazioni, in una settimana sono oltre 9mila gli ultra 80enni che hanno aderito, questo è il dato aggiornato a poche ore fa e che dunque, probabilmente, prima che le dosi cominceranno ad essere somministrate raggiungerà quota 10mila. Dunque meno della metà dei 26mila molisani che hanno più di 80 anni al momento si è prenotato. In questi giorni intanto si sta procedendo alle vaccinazioni di medici liberi professionisti, dentisti, farmacisti e operatori dei laboratori analisi. Questa operazione è quasi conclusa. Altra novità è che anche in Molise è cominciata la somministrazione del vaccino Astrazeneca a chi ha meno di 55 anni e che a breve inizierà la vaccinazione delle forze dell’ordine. C’è inoltre l’intenzione di anticipare entro breve tempo l’avvio della vaccinazione per il personale della scuola.