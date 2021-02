Regione: due proposte di legge in discussione nella IV Commissione consiliare

La IV Commissione consiliare servizi sociali, presieduta da Gianluca Cefaratti, nell’ambito dell’esame della proposta di legge n.90, di iniziativa del Consigliere Pallante, su “Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico e lavorativo”, ha ascoltato le rappresentanti del Comitato tecnico-scientifico, Daniela Cieri e Graziella Vizzarri.

Ha proceduto poi all’esame della proposta di legge regionale n. 51, di iniziativa dei Consiglieri Greco, Primiani, De Chirico, Nola, Manzo e Fontana, su “Interventi in favore del comparto audiovisivo, delle arti visive e del cinema. Istituzione della “Molise Film Commission”. In questo caso i Commissari hanno ascoltato un rappresentante del Servizio politiche culturali, promozione turistica e sportiva, rapporti con i molisani nel mondo della Regione Molise, Ivana Mustillo.

Gli approfondimenti sulle due proposte di legge continueranno nelle prossime riunioni.