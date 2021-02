Isernia, carnevale malinconico ai tempi del Covid: ci si consola con le chiacchiere e le castagnole

Isernia. Un Carnevale ridimensionato ai tempi del Covid 19 anche in Molise: la pandemia impone tante limitazioni e non sarà possibile dunque festeggiare uno degli eventi più allegri dell’anno, non solo per i più piccini.

Messi da parte i veglioni di carnevale per questo 2021, perché le sale affollate piene di bambini in maschera, con coriandoli colorati, schiuma e stelle filanti, quest’anno sono incompatibili con le mascherine, quelle chirurgiche per intenderci, i distanziamenti e gli igienizzanti.

Senza carri e sfilate, senza festicciole a scuola, senza il tradizionale Carnevaletto della Croce Rossa di Isernia, che da molti anni raccoglie centinaia di bambini e famiglie al palazzetto dello sport, tra musica, divertimento e spettacoli.

Oggi, giornata di sole e di gelo, per le strade un carnevale malinconico, poche maschere e coriandoli soprattutto per i bambini.

Vero che non si può festeggiare in Piazza o in una ludoteca, ma si potranno coinvolgere i più piccoli per esempio nella preparazione dei dolci tipici della festa, come frappe o castagnole. O fare una meritata fila in pasticceria per mangiarne uno.

Perché ai dolci di carnevale nessuno vuole rinunciare. Del resto sono tempi difficili, e allora perché non concedersi un piccolo peccato di gola.