Covid, schizzano i nuovi contagi: sono 121, il numero più alto a Termoli con 23 casi. 5 i decessi riportati dall’Asrem

Sale in modo considerevole il numero di tamponi refertati nelle ultime ore, 1206 e di conseguenza aumentano notevolmente i nuovi positivi, che sono 121. Ancora 4 persone con Covid decedute: un uomo di 69 anni di Ripalimosani che era ricoverato in Terapia Intensiva, un 71enne di Guglionesi e un uomo di 88 anni di Termoli, entrambi in Malattie Infettive e una donna di 92 anni di Sant’Elia a Pianisi che era ospite della Residenza per anziani del paese. Nel bollettino diffuso dall’Asrem riportata anche un’altra vittima, deceduta in casa a Civitacampomarano lo scorso 2 febbraio: si tratta di una donna di 79 anni. Sono 319 i morti con Covid dall’inizio della pandemia.

Dei 121 nuovi positivi il numero più alto riguarda ancora Termoli, con 23 casi. 10 i contagiati di San Martino in Pensilis, 9 di Campobasso, altri 7 di Petrella Tifernina, 6 di Bojano, Poortocannone, Roccavivara, Santa Croce di Magliano e Venafro. Negli altri comuni interessati numeri inferiori.

Gli attualmente positivi sono 1563.

Da registrare anche 77 nuovi guariti, di cui 10 di Campobasso e 7 di Termoli e Campomarino.

3 i ricoveri: uno in Terapia Intensiva e due in Malattie Infettive, da dove è stato dimesso, però, anche un paziente. Un altro trasferito da Infettivi in Rianimazione.

Al momento al Cardarelli sono in cura 83 persone con il Covid, di cui 72 in Malattie Infettive e 12 in Terapia Intensiva. Altri sei sono al Gemelli Molise.

Il tasso di positività nella nostra regione è del 10%, mentre a livello nazionale è del 3,8.