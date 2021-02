Covid: 63 nuovi medici e infermieri per Molise, aperte le procedure

Emergenza Covid. Sono aperte le procedure per individuare 63 tra medici specializzati, infermieri e operatori sanitari a supporto della Regione Molise.

Il Dipartimento della Protezione civile ha pubblicato il bando come comunicato dal governatore Toma in Consiglio regionale. Le figure professionali richieste sono medici laureati e abilitati all’esercizio della professione specializzati in anestesia e rianimazione, malattie infettive, malattie dell’apparato respiratorio e medicina interna; ancora infermieri con i relativi titoli abilitativi e regolarmente iscritti agli ordini professionali e operatori socio-sanitari, anche loro in possesso dei relativi requisiti professionali”.

La Porotezione Civile ha sottolineato che sarà possibile partecipare alla procedura compilando il form, gia’ disponibile sul sito del Dipartimento, fino alle 20 del 18 febbraio.

“Alla manifestazione di interesse non possono partecipare i dipendenti pubblici e privati che operano nel settore sanitario e socio-sanitario in ambito nazionale, per non pregiudicare i livelli di servizio attuali; possono invece partecipare professionisti in pensione idonei a svolgere le attività”.

Le 63 unita’ richieste sono suddivise nello specifico così: 18 medici (6 anestesisti, 12 di malattie infettive, 30 infermieri e 15 operatori socio sanitari. Opereranno a supporto delle attivita’ delle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Molise per l’attuazione delle misure necessarie al contenimento e contrasto dell’emergenza Covid-19.

Toma in Consiglio ha spiegato nel dettaglio che avranno contratto libero professionale o anche Co.co.co, la scadenza non oltre il 31 marzo, termine dell’emergenza con eventuale possibilità di rinnovo. Il compenso orario è di 45 euro lordi per i medici, 26 per gli infermieri e 22 per gli operatori socio sanitari. La prestazione non oltre le 42 ore settimanali. Ulteriori prestazioni aggiuntive e dimostrate saranno a carico regionale.

Il finanziamento stanziato è di 483mila euro a carico delle risorse per l’emergenza.