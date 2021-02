Campobasso, centrosinistra in Consiglio comunale: “Sanità in ginocchio, presentato Ordine del giorno”

La sanità molisana è in ginocchio. Lo sostengono i consiglieri comunali del centrosinistra a Campobasso che hanno portato il tema in aula nell’ultima riunione dell’assemblea a Palazzo San Giorgio.

“L’ultimo degli atti – hanno sottolineato Battista, Chierchia, Salvatore e Trivisonno – avrebbe dato forza al Sindaco di Campobasso ed acceso più forti i riflettori sul grido di aiuto, che si è levato da cittadini ed amministratori: un odg che consentisse di coinvolgere i sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso (25) per ottenere dal DG Florenzano la convocazione della conferenza dei primi cittadini molisani. La maggioranza – hanno continuato – interpretando le regole a prioprio piacimento, ce lo ha impedito”.

I consiglieri del centrosinistra campobassano hanno evidenziato coem il sindaco abbia opportunamente fatto richiesta di convocazione della Conferenza dei Sindaci molisani. “In base all’art. 6, co. 2, del Regolamento n. 2/2010, attuativo della Legge Regionale n. 11 del 1997, occorre – hanno spiegatop – che la richiesta provenga da 1/3 dei primi cittadini della regione. La situazione è oggi drammaticamente precipitata, con tutti gli ospedali regionali saturi ed impegnati sul fronte Covid, tanto da rendere necessario il trasporto dei pazienti nei nosocomi di altre regioni”.

Ieri, hanno riportato Battista, Chierchia, Trivisonno e Salvatore, la notizia della possibilità che il DG Asrem sottoscriva un accordo con la Fondazione Pavone (Gruppo Neuromed), Istituto di Riabilitazione, per l’utilizzo di 60 posti letto e di personale da destinare a terapia sub-intensiva.

“Poiché lei presiede nuovamente il COMITATO SINDACI dell’ATS di Campobasso – hanno detto ancora rivolgendosi direttamente a Gravina – sulla scorta nel nuovo Piano Sociale di Zona, ha la possibilità di mobilitare tutti i i 25 Sindaci dell’ATS (ove non lo abbiano gia’ fatto) e contribuire, così, assieme a tanti altri Sindaci molisani, al raggiungimento. Lo faccia Sindaco. Noi siamo al Suo fianco: mobiliti e ottenga la urgente convocazione della Conferenza dei Sindaci. Porti in Conferenza, tra le altre cose, anche le questioni che abbiamo posto: del quorum richiesto dal Regolamento regionale citato, per ottenere la convocazione urgente della Conferenza”.

Nello specifico il centrosinistra a Palazzo San Giorgio sollecita il sindaco a chiedere conto: di quali siano i costi per l’allestimento di 60 posti di terapia sub-intensiva presso una struttura privata riabilitativa, quale quella di Salcito e dei tempi necessari per avere la disponibilità della nuova area Covid presso il Cardarelli.

“Chieda inoltre – hanno rimarcato – quale sia il protocollo operativo per chi ha bisogno di cure in terapia intensiva, come vengono raccolti i dati sui contagi e poi inviati al Ministero, quale sia lo stato dell’arte della campagna vaccinale, come sono state gestite le poche dosi già arrivate e – hanno concluso – come verranno gestite quelle in arrivo, quale il personale sanitario su cui si può contare, se e quali accordi sono stati presi con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta”.