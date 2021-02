Calcio, Serie D, rinviata la sfida dell’Olympia Agnonese, ancora nel al Civitelle.

Campobasso e Vastogirardi in campo domani pomeriggio per le rispettive gare di recupero. Lupi in trasferta a Tolentino, Vastogirardi al Di Tella contro il Matese. Appuntamento consueto con la trasmissione “A Tutto Campo”, per seguire in diretta i match, a partire dalle 14.25, su Telemolise canale 11 e su Facebook.

Rinviata la sfida dell’Olympia Agnonese contro il Giulianova. Civitelle innevato, impossibile giocare domani pomeriggio l’importantissima sfida salvezza, il match è stato rinviato a mercoledì 3 marzo. I granata sono fermi a quota 3 punti, per il nuovo tecnico ancora nessun punto all’attivo, nelle due gare giocate sconfitte nette contro Tolentino e Montegiorgio. Liguori, di certo non ha la bacchetta magica, le difficoltà ci sono a partire dal calendario fitto e da una rosa in continuo aggiornamento. Tanti i volti nuovi arrivati nello scorso fine settimana e scesi in campo a Monte San Giusto, contro il Montegiorgio, senza neanche aver preso confidenza con l’ambiente granata. A tal proposito la società ha tesserato l’attaccante argentino Franco Sosa proveniente dall’Ariano Irpino, un attaccante chiamato a risolvere, insieme ai compagni, il problema del gol.