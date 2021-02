Banconote con il volto di Maradona, il suo avvocato apprezza: “Diego ne sarebbe felice”

“Lui sarebbe stato contento perché non è una iniziativa speculativa ma di solidarietà e vicinanza ai più deboli”. Così, l’avvocato Angelo Pisani, per lungo tempo legale ma soprattutto amico di Diego Armando Maradona, commenta l’iniziativa del comune di Castellino del Biferno di coniare banconote con il volto di Maradona. Il sindaco del comunale molisano, Enrico Fratangelo, ha messo in circolazione banconote di vario taglio con il volto del “pibe de oro”, che hanno lo stesso valore dell’euro. “Al sindaco donerò un mio libro su Diego – annuncia Pisani – con una dedica personale e soprattutto libri per i giovani del comune affinchè il bene vinca sempre sul male, così come insegnava Maradona”. Pisani ricorda che Diego rese nota la sua filosofia a favore dei più deboli nel corso di un’intervista rilasciata a Gianni Mina’: “Decise di non ricorrere contro la giustizia se a usare il suo nome, il suo brand lo chiamerebbero oggi, per ‘campare’ era il popolo napoletano bisognoso”