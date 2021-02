Agnone, trasferita a Napoli la donna inglese rimasta ustionata: appello per suoi 4 cani feriti

Trasferita a Napoli, presso un centro ospedaliero specializzato per ustionati, la donna di 27 anni, di nazionalità inglese, rimasta ferita nel pomeriggio di domenica in un casolare di campagna alla periferia di Agnone, in località Mucciafera, a causa dello scoppio di una caldaia alimentata a legna.

Si è messa in moto intanto la macchina della solidarietà per prendersi cura dei suoi animali. La donna infatti vive in quel casolare insieme a sei cani e una trentina di galline.

«Nell’incidente domestico avvenuto alle porte di Agnone, oltre alla ragazza di 27 anni rimasta ferita, e alla quale va il nostro pensiero e il nostro augurio di pronta guarigione, sono rimasti feriti anche i suoi animali. Siamo riuscite a recuperare quattro cani. Al momento sono terrorizzati, spaesati, con ustioni sparse e da curare, in quanto sono stati esposti ai fumi e potrebbero in questi giorni manifestare ulteriori problemi di salute. Ci serve tutto l’aiuto possibile, la situazione non è per niente facile». E’ l’appello lanciato in rete dall’associazione “Salviamo Anime Mica Animali“. Chiunque volesse dare una mano può prendere contatti con l’associazione al numero 333 251 6296.