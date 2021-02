Agnone, il sindaco Daniele Saia all’opera per aiutare i suoi concittadini

Un Sindaco che si sta adoperando fortemente per aiutare i suoi concittadini in questi giorni di gelo e lastre di ghiaccio che mettono in pericolo i passanti.

Lo scatto è stato postato sui social e l’immagine, sia pure di spalle, mostra il sindaco di Agnone, Daniele Saia, impegnato nella consegna di pacchi di sale alle attività commerciali della cittadina.

Una immagine ancor più singolare perché è stata realizzata di domenica mattina e tra l’altro il giorno di San Valentino. Nella mattinata, dopo le nevicate della notte, si erano registrate delle lamentele da parte di alcuni esercenti in merito al ghiaccio. Immediata la reazione dell’amministrazione comunale che attraverso il nucleo di Protezione civile, guidato appunto dal consigliere di maggioranza Petrecca, ha provveduto alla consegna del sale per contrastare la formazione di ghiaccio. E tra i volontari, appunto, il sindaco Saia che ha dato così l’esempio di cosa significhi mettersi a disposizione della cittadinanza.