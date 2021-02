Trignina, Vigili nelle gallerie per togliere le formazioni di ghiaccio

Vigili del Fuoco e Polizia Stradale al lavoro, sotto le gallerie sulla Trignina di Sessano del Molise e di Pescolanciano, per rimuovere delle pericolose stalattiti di ghiaccio che si sono formate durante la notte. Si tratta di formazioni ghiacciate molto pericolose per le auto in transito sotto le gallerie perché, se si staccassero, potrebbero causare gravi rischi per l’incolumità degli automobilisti e dei passeggeri trasportati sulle loro macchine. Questa mattina sono stati gli stessi automobilisti di passaggio sulla Trignina che hanno avvisato la Polizia Stradale che, a sua volta, ha organizzato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Isernia.