Stop allo sci, Toma: “No a polemiche, condivido la scelta di Speranza”

“Comprendo la preoccupazione del ministro Speranza e non posso che condividere la sua scelta di bloccare la riapertura degli impianti. Il Molise è in zona gialla, è vero, ma avendo ridotto la mobilità tra regioni, non avrebbe nemmeno senso tenerli aperti”. Così all’Adnkronos il presidente della Regione Donato Toma sulla decisione del ministro della Salute Roberto Speranza di bloccare la riapertura degli impianti sciistici prevista per oggi. “Noi eravamo pronti a ripartire – spiega – a riaprire le piste, ma ora non mi sento proprio di fare polemiche. Il mio compito adesso è solo quello di pensare alla salute dei cittadini ed anche alla salute economica. Ecco perché ora bisogna pensare ai ristori. Sperando che l’inverno si prolunghi il più possibile”, conclude Toma.