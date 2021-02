40 second read

I contagi comune per comune: record a Termoli e Campomarino. In Molise 24 centri senza malati

L’Asrem ha reso nota la tabella dei positivi Covid comune per comune. Sono 3 i centri che attualmente hanno più di 100 positivi: Termoli (285), Campomarino (237) e Campobasso (135). Numeri consistenti anche a Larino (58), Isernia (50), San Martino in Pensilis (43). Seguono poi Santa Croce di Magliano (33), Ripalimosani (32), Guglionesi (31), Palata (30), Cercemaggiore e Portocannone (27), Montenero di Bisaccia (26), Bojano (24). In regione sono attualmente 24 su 136 i comuni senza contagi.