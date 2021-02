Emergenza Covid e pratiche clientelari, lettera aperta al ministro Speranza e al governatore Toma

Lettera aperta a Toma e al ministro Speranza di numerosi amministratori ed ex amministratori della regione Molise, tra cui Lorenzo Coia e Augusto Massa, che parlano di pratiche clientelari per i tamponi e denunciano l’emergenza sanitaria, chiedendo interventi immediati:

“in questi lunghi mesi, vissuti sotto l’assedio del coronavirus, abbiamo svolto molte riflessioni sul nostro sistema sanitario regionale , sui suoi difetti e sulle sue virtù.

Abbiamo visto che una buona medicina territoriale riesce a proteggerci meglio, in ogni circostanza e soprattutto in caso di pandemia.

Abbiamo capito che con una robusta rete di servizi socio-sanitari si possono monitorare tutti i cittadini, individuare i contagi, frenare la trasmissione del virus, assistere tempestivamente i malati, ridurre il numero dei ricoveri in ospedale e in terapia intensiva, salvare vite.

Per esprimere un giudizio oggettivo sui risultati ottenuti nei diversi modelli sanitari presenti del nostro paese, abbiamo considerato tre regioni amministrate dal centro destra:

– la Lombardia, che negli ultimi decenni ha smantellato la rete sanitaria sul territorio per canalizzare le risorse finanziarie verso gli ospedali privati, è stata travolta dalla pandemia;

– il Veneto, con le case della salute e una discreta integrazione dei servizi socio-sanitari, ha retto l’urto;

– il Molise, che ha una percentuale di posti letto privati per acuti superiore alla Lombardia, e , per posti letto di terapia intensiva, è seconda solo al Lazio, non ha potuto contare su una medicina territoriale adeguata e si è trovato scoperto su tutti i fronti.

In questa drammatica situazione in Molise le decisioni assunte, purtroppo, non sono riuscite a indicare un unico Centro Covid 19 Interregionale, hanno creato una promiscuità pericolosissima negli ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli e non hanno garantito il tracciamento e il conseguente contenimento dei contagi sul territorio.

Nella stessa comunicazione quotidiana dei dati relativi ai contagi, la ASReM e il governo regionale si sono affidati alla cabala.

Solo così si può spiegare il recente, repentino passaggio dalla zona gialla alla zona rossa per tutto il Basso Molise.

Le recenti dichiarazioni del Prof. Ricciardi sulla situazione Molise , con i suoi 308 decessi dall’inizio della Pandemia, con 1600 positivi attuali e 1600 in isolamento fiduciario, che asserisce “ la percentuale del 40/50% di decessi sul totale dei ricoveri per Covid 19 è troppo alta” e necessita di interventi urgenti, tra cui quello di aumentare e sequenziare di più i tamponi effettuati per rilevarne le variabili, aumentano l’inquietudine.

Identica è l’approssimazione nell’allestire i posti letto di terapia intensiva e Malattie Infettive, i ritardi ( oltre sei mesi dal bando ) nel reperimento di figure infermieristiche e mediche urgenti.

Non ultima, segnaliamo la lentezza nella definizione di un piano efficace di vaccinazione, ritardi nell’approvvigionamento, difficoltà nella individuazione della platea degli aventi diritto secondo le priorità ed invio alla somministrazione.

Ma non è tutto.

Il perenne rapporto conflittuale tra il Direttore Generale ASREM, il Presidente della Regione e il Commissario ad acta ministeriale mina alla base la definizione di un piano condiviso tra Regione, Stato, ASREM e Autorità sanitarie locali , indispensabile per arginare e sconfiggere la Pandemia da Covid 19.

Questo disastro, dovuto principalmente al lavoro discutibile e approssimativo dell’Azienda Sanitaria Regionale ed all’assenza pressoché totale del Commissario ad Acta, ha consentito a rappresentanti della maggioranza consiliare di provare a organizzare una raccolta di consensi in cambio di tamponi che l’ASREM avrebbe dovuto garantire. Si tratta di un fatto gravissimo che offende la dignità dei cittadini e rischia di legittimare un meccanismo pericoloso di “carità istituzionale”. Il Presidente della Regione deve assolutamente intervenire per richiamare gli eletti alla loro etica comportamentale e a diffidarli dal mantenere simili atteggiamenti.

Tocca a lei, Sig. Presidente, in questa delicatissima contingenza, attivarsi per:

– procedere alla somministrazione dei tamponi a tutti i cittadini molisani, per tracciare e contenere i contagi con criteri scientifici, compreso il sequenziamento delle variabili ;

– adottare un piano razionale e trasparente per vaccinare presto i cittadini contro il coronavirus;

– risparmiare al Molise la vergogna di diventare il laboratorio di pratiche clientelari abiette.

Al Ministro della Salute chiediamo un autorevole e non più rinviabile intervento volto a ripristinare un leale e collaborativo rapporto tra Ministero e Regione Molise, sciogliendo conflitti e/o rimuovendo ostacoli, nella gestione della delicata materia della tutela della Salute dei cittadini”.