Covid, quattro vittime ma ‘crolla’ il numero dei contagi: solo 8. Ancora ricoveri al Cardarelli

Non si arrestano le morti per Covid in Molise. Anche l’ultimo bollettino dell’Asrem parla di quattro decessi : una donna di Montaquila di 98 anni, un 80enne di Termoli, un 69enne di Campomarino, ricoverati tutti in Malattie infettive e un uomo di 72 anni di Petacciato, ricoverato in Terapia intensiva. A bilanciare questo dato, tragico, è il numero dei nuovi positivi, mai così basso da mesi: 8 casi su 291 tamponi processati. 3 a Campobasso, 1, rispettivamente a Casacalenda, Colle d’Anchise, Guglionesi, Santa Croce di Magliano e Ururi. Buone notizie anche sul fronte delle persone guarite che sono 59. Preoccupano invece i ricoveri, con 6 nuovi ingressi in Malattie infettive ed il trasferimento di 6 pazienti da Infettivi al Gemelli Molise e di due da infettivi a Terapia intensiva. Un paziente è stato dimesso da malattie infettive. Gli attualmente positivi sono 1524, i pazienti ricoverati al Cardarelli sono 85 di cui 74 in Malattie infettive ed 11 in Terapia intensiva. Le vittime, dall’inizio della pandemia sono 314, i guariti in totale sono 7693