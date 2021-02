Covid, ancora due vittime nelle ultime ore, entrambe del basso Molise. Erano ricoverate al Cardarelli

Ancora due vittime del Covid nelle ultime ore. Si tratta di un uomo di Petacciato di 72 anni che era ricoverato al Cardarelli in Terapia intensiva, deceduto la scorsa notte e del papà dell’assessore regionale Marone. Aveva 88 anni ed era ricoverato in Malattie infettive. La morte, in mattinata. Sale così a quattro il numero delle vittime nelle ultime 24 ore. Nella giornata di ieri erano morti altri due pazienti :un uomo di 86 anni di Larino e un 73enne di Colle d’Anchise, ricoverati entrambi in Malattie infettive. Sale drammaticamente a 312 il numero delle persone morte a causa del Covid dall’inizio della pandemia.