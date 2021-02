Agnone, supporto psicologico gratuito: “Ti Ascolto” per lenire lo stress da Covid

Depressione, ansia e malessere psicologico. Molti di questi gli stati d’animo della popolazione a causa della crisi pandemica.

L’amministrazione comunale di Agnone, per questi motivi, ha concesso il patrocino al progetto “Ti ascolto” della dottoressa Floriana Di Pietro, psicologa che offrirà sostegno a quanti ne avranno bisogno. L’iniziativa prevede due incontri di orientamento e supporto psicologico per la tutela e prevenzione del benessere interiore.

La psicologa Di Pietro ha così commentato l’iniziativa: «Si tratta di un’opportunità importante per i cittadini in un periodo in cui il Covid-19 mette a dura prova la salute psicologica. Il servizio di ascolto si terrà in uno spazio riservato, privo di giudizio, all’interno del quale è possibile chiedere e ricevere un supporto psicologico utile per affrontare le situazioni di disagio che si presentano nel vivere quotidiano».

Enrica Sciullo, assessore alle Politiche Sociali, è soddisfatta per l’apertura dello sportello: «Ringrazio la dottoressa Floriana Di Pietro per l’importante servizio messo a disposizione di tutti i cittadini di Agnone, la sua iniziativa è una grande opportunità per tutti noi. Il prendersi cura dell’altro è uno degli aspetti fondamentali per la comunità. L’amministrazione comunale rimane a disposizione di tutti i professionisti che ritengono di voler donare una parte del loro tempo e delle loro competenze alle necessità della cittadinanza».

Lo sportello è da oggi a disposizione, in forma gratuita, per tutti gli abitanti del territorio di Agnone e dell’Ambito Sociale di Zona dell’Alto Molise.

Per rivolgersi allo sportello, disponibile su prenotazione in Via Aquilonia 12 ad Agnone, si può contattare il numero 3383034999.