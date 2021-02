Agnone, legna da ardere dal bosco di Montecastelbarone, 40 quintali per nucleo familiare

L’assessore all’Agricoltura del comune di Agnone, Raffaele Masciotra, rende noto che l’amministrazione destinerà, per l’anno 2021, ai cittadini residenti, legna da ardere di solo faggio di pezzatura commerciale, proveniente dal bosco di “Montecastelbarone”.

«Il prezzo è fissato in 5,50 euro a quintale. – spiegano dal palazzo di città – Coloro che intendono acquistare detta legna, per un quantitativo di 40 quintali per nucleo famigliare, dovranno versare la somma stabilita entro il 15/03/2021 sul C.C. postale n. 14445860 intestato a “Comune di Agnone serv. Tesoreria” con la seguente causale: “Assegno legna da ardere ad uso civico per l’anno 2021”. Le attestazioni di pagamento dovranno essere consegnate, entro il 15/03/2021, al Servizio Forestale della Comunità Montana “AltoMolise”, pena l’esclusione».

«Entro l’estate 2021 si provvederà alla consegna della legna presso il piazzale di carico del bosco. – continuano dagli uffici comunali – Per la consegna a domicilio si dovrà pagare il corrispettivo di 40 euro da versare alla ditta aggiudicataria. Per il carico legna su mezzi privati dal piazzale di carico, invece, si dovrà un corrispettivo di 15 euro da versare all’impresa aggiudicataria».