Trivento dei record: Rosa Civico festeggia 100 anni nel giorno di san Valentino con il marito Angelo, da poco centenario, sposato 80 anni fa. Un traguardo dopo l’altro, che rende questa coppia davvero unica. Unica non solo per i record numerici da fare invidia, ma anche per la serenità che ancora condividono e che li ha da sempre contraddistinti nei tanti anni di vita insieme. È questo forse il vero senso della Festa degli Innamorati. Lei nata a Trivento il 14 febbraio 1921, lui il 29 gennaio dello stesso anno, insieme hanno saputo superare tante difficoltà, per ultimo la malattia del Covid-19. Un anno, il 2021, ancora da festeggiare, il 23 ottobre Rosa e Angelo ricorderanno il loro 80esimo di matrimonio. Per l’occasione “storica”, il sindaco Pasquale Corallo si è recato presso l’abitazione dei coniugi Civico e a nome di tutta la cittadinanza ha formulato gli auguri, consegnando una pergamena con scritto “Oggi, nel giorno di san Valentino, Festa degli Innamorati, il Sindaco della Città di Trivento, a nome dell’intera cittadinanza, rivolge i più affettuosi e calorosi auguri ai coniugi Civico. Un grande traguardo raggiunto da una coppia unita, forte, coraggiosa, alimentata dall’amore di ben 80 anni di matrimonio, che ha sconfitto da poco anche la malattia del Covid-19. Auguri, auguri, auguri, ad Angelo e Rosa, coppia dei record, e alla loro splendida e grande famiglia”.