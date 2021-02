Posti Covid esauriti in Molise: emergenza al San Timoteo, “non ci sono più gli spazi per i pazienti”

E’ piena emergenza al San Timoteo di Termoli, dove il reparto di Medicina d’Urgenza è al collasso. Ci sono 9 pazienti malati di Covid e ricoverati in condizioni serie. Hanno bisogno di essere trasferiti al Cardarelli di Campobasso, ma non c’è più posto e i trasferimenti sono bloccati. Una domenica passata al telefono per cercare un ospedale dove ricoverare i pazienti quella passata dai pochi medici in servizio al San Timoteo e ormai allo stremo. Dall’Abruzzo sono arrivati tutti ‘no’, anche qui alle prese con la variante inglese e con i posti letto esauriti in tutte le strutture sanitarie. Due pazienti più gravi alla fine sono stati accettati in Puglia, all’ospedale di Foggia e San Giovanni Rotondo, ma la situazione al San Timoteo resta molto critica. Continuano ad arrivare pazienti che hanno bisogno di essere visitati, con crisi respiratorie, febbre e tosse, soprattutto da Termoli e Campomarino dove i contagi sono schizzati, ma anche l’area grigia è piena. Una situazione al collasso, con l’intero territorio del Basso Molise in emergenza e il solo ospedale di Termoli al limite, dove si cerca di curare questo terribile virus senza personale e senza mezzi. La terapia intensiva Covid con moduli pre fabbricati annunciati da tempo dall’Asrem a Termoli non si sono visti. Così come sono in ritardo i lavori nell’ex-Hospice di Campobasso che deve diventare ospedale Covid. Ritardi che ora pesano come macigni sull’assistenza sanitaria pubblica.