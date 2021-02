Covid, ancora due vittime. Sale il numero dei ricoveri.41 positivi, la maggior parte nel basso Molise

Ancora due vittime da Covid. Si tratta di un uomo di 86 anni di Larino e di un 73enne di Colle d’Anchise, ricoverati n Malattie infettive. Continua a salire il numero dei ricoveri, con 7 muovi pazienti, di cui uno in Terapia intensiva e 6 in Malattie infettive. I ricoverati al Cardarelli sono 85, di cui 74 in Infettivi e 11 in Terapia intensiva. Sono 41 i nuovi positivi sui 341 tamponi processati. E’ ancora Termoli il comune più colpito con con 17 nuovi positivi. Seguono Campomarino con 5, Santa Croce di Magliano con 4, Larino, Portocannone, San Martino in pensilis e Agnone con 2. Ci sono anche 58 guariti. Gli attualmente positivi sono 1580, i decessi 310 mentre i guariti in totale sono 7634♥