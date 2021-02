57 second read

57 second read

57 second read

Zona rossa, il governatore Toma in settimana incontrerà i sindaci

Share on Twitter

Share on Facebook

Il sindaco di Termoli Francesco Roberti presente questa mattina al tavolo dell’Unità di Crisi regionale fa sapere che in settimana il governatore Toma convocherà i sindaci appartenenti al distretto sanitario del Basso Molise.

Nell’incontro, a cui parteciperanno anche i vertici dell’Asrem e della struttura commissariale dell’azienda sanitaria, verranno analizzate le tematiche richieste dai sindaci ricadenti nella zona rossa.

Intanto si continua a monitorare l’evoluzione dei contagi e le eventuali ulteriori iniziative da mettere in campo per fronteggiare l’estendersi dei contagi.