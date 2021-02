Zona rossa, contagi in aumento. I sindaci chiedono ampliamento spazi ospedalieri già attrezzati. Cresce il numero di positivi in Fiat

Non c’è tregua in basso Molise, contagi in crescita nella zona rossa e sindaci in campo per fronteggiare un’emergenza senza precedenti. Dai dati quotidiani, emerge sempre più la variante inglese del virus. L’età anagrafica dei contagiati si è allargata e anche la sintomatologia in pazienti più giovani.

A Campomarino oggi e domani nuovo screening di massa dopo i circa 1000 tamponi effettuati in questo inizio settimana. Stessa iniziativa sarà realizzata anche a Termoli, non appena sarà disponibile il supporto tecnico specializzato da parte della Protezione Civile, dell’Esercito e della Croce Rossa. Salvo imprevisti, il 27 e 28 febbraio lo screening gratuito coinvolgerà i cittadini di Larino, come annunciato dal sindaco Pino Puchetti.

La situazione in basso Molise resta delicata, tanti i pazienti, soprattutto anziani che hanno bisogno di ossigenoterapia.

Le Usca sul territorio si adoperano senza sosta ma un problema serio è rappresentato anche dalla viabilità fragile che mette a dura prova anche gli spostamenti degli operatori sanitari che devono raggiungere i comuni interessati da pazienti Covid

I sindaci del distretto sanitario del basso Molise hanno scritto al governatore Donato Toma, al direttore Asrem Oreste Florenzano, al commissario Angelo Giustini. Nero su bianco solleciti e richieste. Una su tutte l’ampliamento degli spazi ospedalieri già attrezzati, nei quali la presenza di operatori sanitari vaccinati con l’ausilio delle Usca implementerebbe un’assistenza continuativa con ulteriore supporto psicologico del malato. “Ci sono tanti cittadini – sostengono i sindaci – che da soli non possono affrontare l’evoluzione della malattia.

Una riprogrammazione degli spazi ospedalieri sarebbe un elemento indispensabile – scrivono – per poter arginare in maniera celere l’espandersi della pandemia. Tali interventi sono di facile attuazione e non più procrastinabili”.

Nelle fabbriche del basso Molise resta alta l’attenzione, l’evoluzione del contagio preoccupa l’indotto che coinvolge migliaia di lavoratori. Alla Fca di Termoli ad oggi i positivi sono 34 e 54 gli operai in quarantena. La priorità resta il rispetto del protocollo di sicurezza. I controlli dell’azienda si fanno più rigidi: scattate già le sanzioni disciplinari per chi non indossa correttamente la mascherina.