Troppi morti per Covid, Giustini dispone accertamenti

“Apprendo, da fonti di stampa, che si è parlato di una incidenza anomala – e di molto superiore alla media nazionale – per quel che riguarda i decessi per Covid al Cardarelli. Poiché è mia precisa responsabilità accertare eventuali scostamenti rispetto alla media nazionale, ho disposto verifiche puntuali delle notizie diffuse dalla stampa. Appena avrò riscontri di eventuali discrepanze o anomalie – augurandomi che non ce ne siano – sarà mia cura portarle a conoscenza di chi di dovere”.