Temperature in picchiata, neve anche nel Cratere e pioggia sulla costa

I centri del cratere sismico questa mattina si sono svegliati imbiancati dalla neve scesa copiosa. Sulla costa invece pioggia battente per tutta la mattinata, in modo particolare tra Termoli e Campomarino. Neve anche tra Petacciato e Guglionesi. Le condizioni meteo dovrebbero peggiorare nelle prossime ore, come annunciato nei giorni scorsi.

Non ci sono stati tuttavia disagi alla viabilità anche se la circolazione nei centri della zona rossa è già limitate dalle disposizioni anti-Covid.