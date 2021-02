San Martino in Pensilis, contagi in aumento. Il sindaco introduce ulteriori restrizioni

Anche a San Martino in Pensilis nelle ultime settimane il numero dei contagi da Covid sembra essere in progressivo e preoccupante aumento. Nonostante sia già zona rossa, il sindaco ha firmato una nuova ordinanza che introduce ulteriori restrizioni a quelle già in atto. Il sindaco ha ordinato la chiusura di bari, ristoranti, circoli, parrucchieri, barbieri, estetisti. E’ inoltre vietato, in maniera assoluta, anche qualsiasi tipo di asporto. Un paese in trincea nella lotta al Coronavirus.