Residenza per anziani di Trivento, effettuata la seconda dose di vaccino anti Covid-19. L’equipe medica dell’Asrem, addetta alla somministrazione del vaccino, è ritornata presso la residenza per anziani “Istituto s. Antonio di Padova” per il richiamo vaccinale. Sono circa 30 gli ospiti della struttura, oltre agli operatori, che hanno ricevuto la copertura farmacologica contro il virus, particolarmente aggressivo per gli anziani. L’Istituto di via Cappuccini ha fin ora messo in atto tutte le misure necessarie e precauzionali al fine di fronteggiare l’alto rischio di contagio, mettendo al sicuro la salute dei suoi ospiti ed operatori. Un risultato che va evidenziato ancora di più se si tiene conto dell’andamento su scala nazionale delle case di riposo spesso protagoniste, loro malgrado, di situazioni estreme e irrimediabili.