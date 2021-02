Neve e gelo sul Molise, temperature fino a 12 gradi sotto zero

Dalla notte scorsa è arrivata sul Molise l’attesa ondata di maltempo che sta portando neve e gelo anche a quote basse. Le precipitazioni sono in corso da ore, la neve cade al di sopra dei 400-500 metri e sta creando disagi soprattutto in quota. In azione ovunque i mezzi spartineve e spargisale. I sindaci di molti comuni hanno disposto per oggi, sabato 13 febbraio, la chiusura delle scuole. Le temperature sono scese di una decina di gradi in poche ore. La situazione è destinata a peggiorare ulteriormente. Il meteo annuncia un aumento delle precipitazioni per oggi, precipitazioni che proseguiranno anche domani e lunedì. Le temperature si abbasseranno ulteriormente nelle prossime ore, scendendo sotto zero anche a quote collinari. Le minime oscilleranno tra i meno 5 gradi di Campobasso e i meno 12 di Capracotta e Campitello. La Protezione civile ha diramato per le prossime ore una allerta arancione per neve e vento su tutta la regione.