Maltempo in provincia di Isernia: file per i mezzi pesanti bloccati da neve e ghiaccio

Non sembra placarsi l’ondata di maltempo che in queste ore ha colpito anche la provincia di Isernia,dove si registrano diversi centimetri di neve anche a bassa quota, caduta soprattutto durante la notte. Disagi alla viabilità e vigili del fuoco, polizia e carabinieri all’opera soprattutto sulla statale 650.

Sulla Trignina c’è stato un piccolo tamponamento a causa di ghiaccio e neve sulla carreggiata all’altezza del bivio di Pescolanciano, tra una Panda e un furgoncino. Nessun ferito e solo danni agli automezzi.

Un camion in panne invece viene segnalato sulla fondovalle Trigno all’altezza dello svincolo per Sessano del Molise: un furgone bloccato in mezzo alla carreggiata, probabilmente in seguito ad un guasto meccanico, con Vigili del fuoco e Polizia stradale sul posto.

Sono i Mezzi pesanti ad incontrare maggiori difficoltà, nonostante il passaggio continuo dei mezzi spazzaneve. Le autorità raccomandano di mettersi in viaggio solo in caso di effettiva necessità.

Si registra infine neve in quasi tutti i comuni della provincia di Isernia, da Longano, Pettoranello, Castelpetroso, Cerro al Volturno, Filignano, Forli del Sannio, Macchiagodena. Nevicata poco intensa invece a Pescopennataro, Agnone e Sant’Angelo del Pesco per vie delle temperature sotto lo zero.