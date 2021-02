Emergenza Covid, Protezione civile al lavoro per un bando da 60 posti destinati personale sanitario

Potrebbe essere ad una svolta decisiva la lotta al Corona virus in Molise. A fronte dell’appello che si leva da più parti a utilizzare strutture e spazi ospedalieri presenti sul territorio ma inutilizzati, il presidente della Regione, Donato Toma, ha inoltrato una richiesta di personale al capo della Protezione Civile nazionale, Angelo Borrelli. La richiesta del governatore è quella di procedere ad un bando per il reclutamento di sessanta unità tra medici, infermieri e personale sanitario, da destinare al Molise. Il problema, dice Toma, non sono gli spazi, che abbiamo, ma il personale che invece manca.

Sempre sul fronte della lotta alla pandemia, si è riunito nelle scorse ore l’unità di crisi presieduta sempre dal presidente della Regione. Definite una serie di misure, dal rafforzamento dei controlli sul territorio al monitoraggio della zona rossa in basso Molise, compreso l’eventuale inserimento dei comuni afferenti al distretto termolese che ne sono fuori.