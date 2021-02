Calcio, Serie D, rinviate la gare del Campobasso e del Vastogirardi. Agnonese in trasferta contro il Montegiorgio Neve in Molise rinviate le dure gare di campionato

Il rinvio era nell’aria ed è diventato ufficiale intorno alle 13. Campobasso – Pineto non si giocherà per condizioni climatiche, neve sul capoluogo, Selvapiana innevato. Impossibile, dunque, permettere la disputa dell’ultimo turno del girone d’andata, rinvio ovviamente a data da destinarsi. Lupi che torneranno in campo mercoledì, nel recupero previsto in trasferta a Tolentino. Una sosta che può servire per prepararsi al meglio ad un nuovo tour de force, considerato il recupero di mercoledì, poi il turno di campionato contro l’Aprilia, a seguire l’infrasettimanale di campionato nel derby del Civitelle e un nuovo match interno contro il Castelfidardo domenica 28 febbraio.

Rinviata anche la gara del Di Tella tra Vastogirardi e Tolentino. Impossibile giocare nell’impianto alto molisano situato a circa 1200 metri di altitudine. I gialloblu possono dunque prepararsi al nuovo match interno, previsto mercoledì’, nel recupero contro l’Fc Matese. Da valutare la possibilità di spostare il match in un’altra sede per evitare il rischio di un nuovo rinvio.

Trasferta a Monte San Giusto per l’Olympia Agnonese, ospite del Montegiorgio. La squadra marchigiana ha chiesto il cambio di sede per poter giocare l’incontro, in considerazione delle precipitazioni nevose. I granata di Liguori devono interrompere la serie nera. Nuovi innesti in casa Agnonese, già domani diversi elementi dovrebbero essere in campo dal primo minuto.

Il Matese si appresta a tornare in campo dopo un mese di campionato nel quale si sono accumulati ben sei recuperi da giocare anche a causa di alcuni turni infrasettimanali. La squadra di Urbano riparte dai dieci punti in classifica con la voglia di battere subito un Rieti che da qualche turno sta andando a vuoto con passivi importanti: dopo le quattro sberle di selva piana, altre quattro incassate dal Vomano.