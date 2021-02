Nuoto sincronizzato, l’H2O sport di scena ad Avezzano

Continua la crescita della squadra di nuoto sincronizzato per l’H2O Sport del presidente Massimo Tucci. Anche nell’ultimo weekend le ragazze di Manuela Simeoni e Francesca Di Chiacchio hanno raccolto consensi e portato a casa risultati di grande rilievo. Ad Avezzano nella prova obbligatori valida per la qualificazione ai campionati italiani esordienti, ragazze, junior e assolute, le atlete biancorosse si sono fatte rispettare diventando un punto di riferimento per tutto l’Abruzzo. Nella categoria Esordienti A Chiara Caporale ha battuto la concorrenza totalizzando 58708 punti, salendo così sul gradino più alto del podio e confermando di essere in un ottimo momento di forma. Bene si sono comportate anche Sofia Papalia, Sofia Pennati, Isabella Ialacci, Giulia Racano e Sofia Bischetti, autrici di miglioramenti importanti e capaci di totalizzare ottimi punteggi, considerando anche il fatto che per loro si è trattato dell’esordio in una gara di questo livello.

Gradino più alto del podio nella categoria ragazze per Vanessa Cappellone che, dopo aver conquistato il pass per i campionati italiani assoluti e di categoria vince totalizzando 67.110 punti. La stessa atleta dell’H2O Sport si impone anche tra le juniores con 71100 punti. Nella categoria ragazze da segnalare l’ottima performance, all’esordio per Sofia Del Casale. Tra le juniores ottimi punteggi sono stati realizzati da Giulia Del Casale, Chiara D’Ecclesia, Ludovica D’Aloisio, Federica Minicucci e Martina Di Nunzio, tutte autrici di grandi miglioramenti.

Infine, è a tinte biancorosse anche la categoria assolute con la solita inarrivabile Cappellone che totalizza anche in questa categoria 71100 punti sbarazzando la concorrenza a coronamento di una giornata semplicemente straordinaria per tutta la squadra molisana.

“Siamo orgogliose di tutte le nostre ragazze e di quello che stanno facendo – affermano Manuela Simeoni e Francesca Di Chiacchio al termine della gara – le soddisfazioni che queste ragazze ci stanno regalando sono indescrivibili e valgono sicuramente più di tante medaglie”.

Un successo che riempe di soddisfazione tutto l’entourage dell’H2O Sport che sta ottenendo consensi anche nel nuoto sincronizzato. Questo il commento del presidente Tucci: “ Ringrazio le nostre allenatrici per il grande lavoro che stanno svolgendo con competenza e professionalità e mi congratulo con le ragazze che hanno raggiunto in poco tempo un livello tecnico notevole. Siamo estremamente soddisfatti per aver qualificato per la prima volta nel sincro una nostra atleta ai Campionati Italiani Assoluti : un risultato enorme. Siamo stati sempre un punto di riferimento nel nuoto, ma volevamo esserlo anche nel nuoto sincronizzato e ci stiamo piano piano riuscendo”.

Fonte. Ufficio Stampa