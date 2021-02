Maltempo, allerta ‘arancione’ sul Molise. In arrivo la neve, accompagnata da venti forti e temperature a picco

Maltempo, è allerta arancione in Molise per neve. A diramare l’allerta è la Protezione civile a causa di un brusco peggioramento delle condizioni meteo atteso per domani, 13 febbraio. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse , anche a carattere di rovescio o temporale e nevicate al di sopra dei 200-400 metri, con quota neve in ulteriore calo, anche in pianura, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti. Temperature massime in sensibile calo, venti forti con raffiche di burrasca o burrasca forte, soprattutto nelle seconda parte della giornata. Mare da mosso ad agitato.