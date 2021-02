Indice Rt del Molise in leggera risalita: passa da 0,9 a 1,09

In leggero rialzo l’indice Rt del Molise. Secondo l’ultimo monitoraggio settimanale sale a 1,09 (venerdì scorso era a 0,9). Sono 5 le regioni con l’Rt a 1,2 con Bolzano a 1,25. Nove le regioni con indice di trasmissibilita’ sopra 1 ma sono 7 (Abruzzo, Liguria, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Toscana, Umbria) quelle che hanno un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2, in aumento rispetto alla settimana precedente. Ecco il quadro regione per regione degli Rt puntuali come indicato nell’ultimo monitoraggio Iss-ministero della Salute (dati al 10 febbraio 2021 relativi alla settimana 1-7 febbraio 2021). REGIONE RT PUNTUALE Abruzzo 1.22 Basilicata 1.2 Calabria 0.81 Campania 0.8 E-R 0.94 FVG 0.98 Lazio 0.96 Liguria 1.08 Lombardia 0.97 Marche 0.94 Molise 1.09 Piemonte 0.93 PA Bolzano 1.25 PA Trento 1.2 Puglia 1.05 Sardegna 0.87 Sicilia 0.66 Toscana 1.1 Umbria 1.2 Valle d’Aosta 0.77 Veneto 0.71.