Dorsale Marche-Abruzzo-Molise, Michela Cerbaso: “Obiettivo tanto ambizioso quanto necessario”

“Dorsale Marche-Abruzzo-Molise – Una direttrice di trasporto di valenza europea”. Questo il tema dell’incontro organizzato dal Circolo PD “Libero Serafini” di Agnone in collaborazione con la Segreteria regionale del PD Molise e la Federazione di PD Chieti, che si terrà questa sera alle 18:00.

Anche Michela Cerbaso, segretaria del Circolo PD di Agnone, e Enrico De Simone, coordinatore dei Giovani per Agnone per Democratica, tengono a sottolineare l’importanza dell’incorporazione della dorsale adriatica interna denominata Pedemontana Marche-Abruzzo-Molise alla rete europea TEN-T. «Il rilancio dell’economia di aree interne più svantaggiate come la nostra – afferma – deve necessariamente passare per un ripensamento della viabilità nazionale; il progetto della Pedemontana rappresenterebbe una importante linea di collegamento fra le tre regioni adriatiche Marche, Abruzzo e Molise.

In questo particolare momento storico di scelta della strada da intraprendere per la ricostruzione del tessuto socio-economico del nostro Paese, c’è bisogno di agire con lungimiranza, a beneficio dei giovani che hanno bisogno di risposte certe sul proprio futuro e che sono quelli su cui graverà il debito pubblico prodotto dalla crisi.

Il completamento della rete viaria rientrante nel progetto della Dorsale Adriatica è un obiettivo tanto ambizioso quanto necessario da perseguire perché permetterebbe un raggiungimento più rapido dei luoghi di maggiore interesse occupazionale per giovani e non solo, in modo da contrastare lo spopolamento imperversante nelle nostre aree. Molti studenti, inoltre, potrebbero scegliere di intraprendere la propria carriera universitaria senza allontanarsi dal Comune di origine, grazie a una maggiore facilità d’accesso a corridoi rapidi che garantirebbero loro un agevole andirivieni dai luoghi di formazione alle loro abitazioni domestiche.

Senza attività giovanile i territori sono soggetti a deterioramento culturale, per questo vanno messe in campo azioni efficaci basate su una visione di futuro ampia e avveduta. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare al convegno e a credere in questa nuova prospettiva di crescita, che va oltre i campanilismi e abbraccia un percorso di integrazione e cooperazione.»

L’appuntamento per il convegno è fissato, quindi, al 12 febbraio alle ore 18:00 sulla piattaforma Zoom al seguente link: https://bit.ly/3cZGrVO.