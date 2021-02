58 second read

58 second read

58 second read

Covid, il Molise resta in zona gialla, nonostante l’aumento dei contagi soprattutto in basso Molise

Share on Twitter

Share on Facebook

Il Molise resta in zona gialla, dopo l’analisi dei dati epidemiologici riferiti al monitoraggio del periodo che va dall’1 al 7 febbraio. Nonostante l’aumento esponenziale dei casi, soprattutto in basso Molise, i tecnici del ministero hanno ritenuto che la regione possa restare in zona gialla. Probabilmente ad incidere è stata anche la decisione del governatore Toma di istituire la zona rossa su tutto il basso Molise, con l’obiettivo di arginare il contagio, sul quale ha pesato anche la variante inglese, particolarmente presente proprio tra i comuni costieri.