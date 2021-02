Covid: anche a Termoli a breve partirà lo screening. Inviata la richiesta

Anche a Termoli a breve sarà avviata una attività di screening epidemiologico su base volontaria con il metodo del Drive Through. Già da qualche settimana l’amministrazione comunale aveva inviato richiesta alla Regione e ora è in attesa di sapere quando sarà disponibile il supporto tecnico specializzato da parte della Protezione Civile, dell’Esercito e della Croce Rossa per programmare l’esecuzione dei test antigenici rapidi. Appena arriverà la conferma, la popolazione sarà subito informata sulle modalità di adesione e sulle giornate in cui saranno eseguiti i tamponi.