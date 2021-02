“Campobasso in love”, quest’anno l’evento su Telemolise

Torna a San Valentino l’appuntamento con ‘Campobasso in Love’, evento organizzato dall’Associazione ‘pro Crociati e Trinitari per le rievocazioni storiche molisane’, dedicato a tutti gli innamorati. Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, la quinta edizione verrà proposta interamente online. L’appuntamento e’ per domenica 14 febbraio alle 21 su Telemolise, media partner dell’evento.

Trasmetterà una storia a meta’ tra il documentario e lo spettacolo teatrale, con la voce narrante dell’attore Diego Florio, realizzata a norma delle attuali disposizioni governative per prevenire la diffusione del contagio e quindi in assenza di pubblico. Proprio il pubblico, nelle precedenti edizioni, era stato protagonista con il flashmob del bacio di un minuto che gli innamorati si scambiano nella serata di San Valentino, momento centrale della manifestazione. I baci, fanno sapere gli organizzatori, ci saranno comunque, anche se tutto avverrà via social. ‘Campobasso in Love 2021’ rientra nel progetto ‘Campobasso Historica, il Rinascimento’, finalizzato a sensibilizzare e diffondere la cultura e la storia Rinascimentale molisana. Il progetto e’ promosso e sostenuto dalla Regione in partenariato con il Comune di Campobasso, la Camera di Commercio del Molise e la Confcommercio Molise.