Campobasso, Annuario: “In città e nelle periferie scarsa manutenzione delle strade”

Share on Twitter

Share on Facebook

Il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo San Giorgio, Mario Annuario, torna a parlare della scarsa manutenzione stradale.

“Al centro, come nelle periferie e nelle contrade, assistiamo da tempo a un degrado sotto l’aspetto delle criticità del manto stradale, su cui non si può più transigere” afferma Annuario.

“I residenti delle contrade, ormai da molto tempo, chiedono interventi urgenti, ma nessuna azione concreta è stata portata avanti” prosegue Annuario.

“In Piazza Pepe – dice – e in alcune zone del centro storico la pavimentazione è divelta e il pericolo è costante per i cittadini, che quotidianamente rischiano di cadere”.

Annuario, a giugno, ha portato all’attenzione dell’assise civica l’annosa questione, attraverso un’interrogazione, dopo la quale non ci sono stati i lavori richiesti, eccezion fatta per piccole opere di manutenzione, insufficienti per ripristinare le strade.

“Auspico che l’amministrazione comunale si adoperi per una ricognizione generale dell’intero territorio comunale, al fine di evitare episodi spiacevoli ai cittadini, che continuano a segnalare i disservizi” conclude Annuario.