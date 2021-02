Calcio a 5, Serie A2, Cln Cus Molise ancora in campo. Domani la sfida al Castelfidardo

Turno numero 15 nel torneo di A2. Nel girone C, seconda gara consecutiva al Palaunimol nel giro di 4 giorni per i cussini. Nel recupero andato in scena martedì, l’Atletico Cassano ha espugnato il palazzetto universitario con il punteggio di 3 a 1. Terza sconfitta consecutiva per il team d’ateneo, una condizione mai successa in stagione. Momento di leggera flessione, tante gare ravvicinate e diversi infortuni stanno condizionando il cammino in campionato. Sanginario ha ritrovato gli infortunati Triglia, Roman e Barrichello nel recupero contro il Cassano, ma solo il giovanissimo classe 2000 è apparso pienamente recuperato. Il portiere Roman non è stato reattivo in occasione della seconda e della terza marcatura dei pugliesi, ancor più dietro Barrichello, in campo per circa un quarto d’ora. Il fuoriclasse brasiliano è al 30% delle forze, il suo recupero è fondamentale per la squadra, a partire da domani nell’importantissima sfida contro i marchigiani. Il Castelfidardo occupa l’ultimo posto in compagnia del Capurso con 5 punti e sole nove gare giocate. Il Cln è sempre al secondo posto a meno 5 dal Manfredonia, con la Tombesi Ortona ed il Futsal Cobà in risalita con diverse gare da recuperare. Insomma Di Stefano e compagni devono riprendere la marcia domani pomeriggio, una gara senza dubbio spigolosa e da giocare al massimo della concentrazione. Il divario tecnico tra le due squadre è netto, i molisani hanno un roster superiore a quello della Tenax Castelfidardo, ma, come detto, la gestione delle forze e qualche elemento non al massimo rendono l’incontro di domani alla pari.