Calcio a 5, in A1 Acqua e Sapone contro il San Giuseppe. Nel torneo di serie B la Chaminade ospite della capolista Molfetta

Nel torneo di A1 si gioca, domani, la 20esima giornata di campionato. Il turno infrasettimanale, andato in scena martedì, ha confermato il trend in vetta alla classifica, Acqua&Sapone e Pesaro hanno prepotentemente allungato rispetto alle altre. La capolista di Scarpitti è tornata a vincere in casa con un roboante 6-1 alla Feldi Eboli di Caruso, grazie alla tripletta di un Murilo in stato di grazia. Successo anche per la vicecapolista Pesaro contro la Colormax Pescara. Domani in campo gli uomini di Scarpitti in casa del Real San Giuseppe. Prima sfida stagionale tra le due formazioni che devono ancora recuperare il match del girone d’andata. Gara difficile per la Feldi Eboli che ospita la Came Dosson, terza forza del torneo, mentre l’Aniene di Fabio Tondi è attesa in trasferta ad Ostia, dopo il prezioso successo nell’infrasettimanale contro il Real San Giuseppe.

Nel torneo di Serie B, gara di recupero, domani, per la Chaminade ospite delle Aquile Molfetta. Una gara in sospeso da diverso tempo, basti pensare che il sabato successivo, precisamente il 20 febbraio, i rossoblu ospiteranno proprio i pugliesi per il return match da giocare alla palestra Sturzo. Doppia sfida, dunque, contro la capolista del girone G per i giovani di mister Cavaliere. Martedì, nel recupero in provincia di Bari, nulla da fare con il Futsal Itria capace di superare i campobassani con il finale di 10 a 3. Una gara senza dubbio off limits considerato che l’Itria è al comando proprio in compagnia del Molfetta. In prospettiva altre due sfide complicatissime, domani e sabato prossimo. L’obiettivo è quello di accumulare esperienza da portare in campo nelle sfide che saranno decisive per la salvezza. Mai dire mai, il campo è sempre sovrano, e domani pomeriggio la Chaminade venderà cara la pelle. La classifica vede i rossoblu a soli 3 punti, penultimo posto, con otto gare giocate. La Chaminade, infatti, insieme al Real Dem ed al Barletta, è la squadra che ha giocato meno in campionato. C’è tempo e modo per risalire la classifica e da queste gare proibitive bisogna trarre il massimo sotto tutti i punti di vista.