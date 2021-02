Al via la vaccinazione anti-Covid per odontoiatri e medici liberi professionisti e farmacisti

E’ iniziata, in Molise, la vaccinazione anti-Covid anche per medici e odontoiatri liberi professionisti e farmacisti. Da ieri le prime somministrazioni nei punti del Cardarelli a Campobasso, del San Timoteo a Termoli e del Veneziale a Isernia. Il via libera nei giorni scorsi. Su richiesta della struttura Commissariale gli ordini di categoria si sono attivati per inviare gli elenchi di quanti si sono iscritti sulle piattaforme dei siti. Gli stessi comunicano agli iscritti già prenotati data, orario e luogo per la vaccinazione attraverso la mail indicata in sede di prenotazione.

L’ordine di chiamata per la somministrazione dei vaccini contro in Coronavirus avviene su base anagrafica, dal più anziano al più giovane e secondo i criteri definiti.

Come ha riferito il presidente della Commissione dell’Albo degli odontoiatri di Campobasso, Domenico Coloccia, sono state accolte le richieste avanzate dalla categoria e di questo siamo soddisfatti, perché il Molise si allinea alle regioni più virtuose. “L’auspicio adesso – ha continuato Coloccia – è che possano essere vaccinati anche i collaboratori che lavorano negli studi, come noi a rischio contagio”.

L’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Campobasso, intanto, rientra nel tavolo dell’Unità di Crisi, superando gli attriti che si erano creati. Gli iscritti della categoria che hanno aderito alla somministrazione vaccinale sono oltre 300 nella provincia di Campobasso e circa 200 in quella di Isernia.

Pure i farmacisti hanno iniziato ad essere vaccinati. Coloro che hanno dato l’adesione sulle piattaforme previste sono 490 all’incirca.

L’obiettivo è somministrare tutte le dosi entro la prossima settimana.

Intanto anche l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso e Isernia sta raccogliendo le adesioni di quei professionisti che non rientrano tra gli operatori di strutture pubbliche, private convenzionate ed Rsa che già sono stati vaccinati. Adesioni che al momento sono una trentina.