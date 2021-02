Con la presenza della variante inglese a Campomarino cambiano anche i giorni di quarantena e di isolamento, che saranno molti di più. Lo fa sapere il sindaco Pier Donato Silvestri che è però ancora in attesa di una nota ufficiale dell’Asrem in merito. Inoltre ha reso noto che coloro che devono fare il tampone molecolare, in nessun caso devono uscire di casa, perché saranno contattati ed effettueranno il tampone a domicilio. Annunciati anche controlli a campione della Questura presso le famiglie in quarantena e in caso di assenza dal domicilio scatteranno le multe. “È un momento difficilissimo per la nostra comunità – ha affermato Silvestri – dobbiamo isolare questo virus e per farlo dobbiamo essere responsabili, stiamo pagando un prezzo altissimo in termini di contagi e vite umane. Pertanto vi esorto a uscire di casa solo per motivi di vera necessità e di rinviare visite mediche non urgenti.