13 anni fa l’omicidio di Lucio Niro, uno dei misteri molisani rimasti senza soluzione. Era la notte dell’11 febbraio del 2008: il giovane di Baranello fu ucciso con un colpo di fucile mentre a bordo della sua auto tornava a casa da Santa Croce del Sannio dopo aver trascorso la serata a casa della fidanzata. Negli anni i processi di primo e secondo grado nei confronti dell’unico indagato si sono conclusi con delle assoluzioni.

Quella che si rivelò poi una vera e propria esecuzione, in un primo momento fu scambiata per un incidente stradale. Una serie di ritardi nelle indagini hanno dunque probabilmente impedito di fare luce sul delitto. A 13 anni di distanza oggi la famiglia di Lucio Niro non si arrende e proprio in occasione dell’anniversario torna a chiedere giustizia e verità. “E’ passato molto tempo – dice Giovanni Niro, fratello della vittima – ma noi non ci rassegniamo e continuiamo a chiedere che questo omicidio non resti senza colpevoli”. Quindi l’appello a chi potrebbe consentire una riapertura del caso: “Chiunque ha qualche informazione utile può ancora uscire allo scoperto”.